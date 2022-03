12 மாதங்கள் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் காசநோயை குணப்படுத்தலாம்.கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா பேச்சு

மாவட்ட செய்திகள்

12 மாதங்கள் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் காசநோயை குணப்படுத்தலாம்.கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா பேச்சு + "||" + Tuberculosis can be cured with 12 months of treatment

