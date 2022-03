மாவட்ட செய்திகள்

முஸ்லிம்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை-சி.டி.ரவி எம்.எல்.ஏ. + "||" + Hindus have no protection in Muslim-majority areas

முஸ்லிம்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை-சி.டி.ரவி எம்.எல்.ஏ.