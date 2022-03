மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் விநாயகர் கோவிலை இடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest against demolition of Ganesha temple in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் விநாயகர் கோவிலை இடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்