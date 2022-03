மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் உண்டியல் வருவாய் ரூ.3¼ கோடி + "||" + Devotees at the Subramania Swamy Temple paid a bill of Rs 3 crore 28 lakh

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் உண்டியல் வருவாய் ரூ.3¼ கோடி