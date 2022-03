மாவட்ட செய்திகள்

புஞ்சைகொல்லி ஆதிவாசி காலனியில் பாதியில் நிற்கும் தொகுப்பு வீடுகள் விரைவில் கட்டி முடிக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Urging to complete the construction of half-timbered houses in Punchaikolli Adivasi Colony as soon as possible

புஞ்சைகொல்லி ஆதிவாசி காலனியில் பாதியில் நிற்கும் தொகுப்பு வீடுகள் விரைவில் கட்டி முடிக்க வலியுறுத்தல்