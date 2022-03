மாவட்ட செய்திகள்

கணியம்பாடி அருகே எருதுவிடும் விழாவில் பாய்ந்து ஓடிய ‘அசுரன் காளை’ ரெயிலில் அடிபட்டு பலி + "||" + The ‘monster bull’ that ran into the bullfighting festival was hit and killed by the train

