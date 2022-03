மாவட்ட செய்திகள்

நிலப்பிரச்சினை விசாரணை முகாமில் 18 மனுக்களுக்கு தீர்வு + "||" + Settlement of 18 petitions in the land issue inquiry camp

நிலப்பிரச்சினை விசாரணை முகாமில் 18 மனுக்களுக்கு தீர்வு