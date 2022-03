மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் புறநகர் மாவட்ட அ.தி.மு.க. ஒன்றிய, நகர, பேரூராட்சி நிர்வாகிகள் தேர்தல் இன்று நடக்கிறது-ஓமலூரில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு + "||" + Salem Suburban District AIADMK Election of Union, City and Municipal Administrators is going on today

சேலம் புறநகர் மாவட்ட அ.தி.மு.க. ஒன்றிய, நகர, பேரூராட்சி நிர்வாகிகள் தேர்தல் இன்று நடக்கிறது-ஓமலூரில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு