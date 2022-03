மாவட்ட செய்திகள்

திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையர் ஆய்வு + "||" + Adithravidar Welfare Commissioner's review of the activities of the projects

திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையர் ஆய்வு