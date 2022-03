மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி லவ்டேல் குடியிருப்பு பகுதியில் உணவு தேடி வீட்டுக்குள் புகுந்த சிறுத்தை + "||" + In the Ooty Lovedale residential area Leopard enters the house in search of food

ஊட்டி லவ்டேல் குடியிருப்பு பகுதியில் உணவு தேடி வீட்டுக்குள் புகுந்த சிறுத்தை