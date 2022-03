மாவட்ட செய்திகள்

மணலூர்பேட்டை பகுதியில்மணல் கடத்தல் மினி லாரி 2 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + In the Manalurpet area Seizure of sand smuggling mini truck 2 motorcycles Case against 3 people

மணலூர்பேட்டை பகுதியில்மணல் கடத்தல் மினி லாரி 2 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்3 பேர் மீது வழக்கு