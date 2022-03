மாவட்ட செய்திகள்

யஷ்வந்த் ஜாதவ் மீதான வருமான வரித்துறை சோதனை மாநகராட்சியில் ஊழல் நடந்ததை உறுதிப்படுத்தி உள்ளது- தேவேந்திர பட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + Has confirmed that corruption has taken place in the corporation

யஷ்வந்த் ஜாதவ் மீதான வருமான வரித்துறை சோதனை மாநகராட்சியில் ஊழல் நடந்ததை உறுதிப்படுத்தி உள்ளது- தேவேந்திர பட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு