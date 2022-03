மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் ஆதரவுடன் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்- மந்திரி ஆதித்ய தாக்கரே சொல்கிறார் + "||" + The oil refinery project should be implemented with the support of the people

மக்கள் ஆதரவுடன் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்- மந்திரி ஆதித்ய தாக்கரே சொல்கிறார்