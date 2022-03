மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக காங்.பிரசார குழு தலைவராக எம்.பி.பட்டீல் பதவி ஏற்பு + "||" + MP Patil sworn in as Karnataka Congress campaign committee chairman

