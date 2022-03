மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்புவிழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ரூ100 கோடிக்கு வர்த்தகம் பாதிப்பு + "||" + Bank employees participate in the strike Rs 100 crore trade impact in Villupuram district

வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்புவிழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ரூ100 கோடிக்கு வர்த்தகம் பாதிப்பு