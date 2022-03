மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டையில் உள்ள தேசிங்கு ராஜா, ராணிபாய் நினைவிடத்தில் செய்தி மக்கள் தொடர்பு இயக்குனர் ஆய்வு + "||" + Director of Press and Public Relations at Desingu Raja, Ranibai Memorial

ராணிப்பேட்டையில் உள்ள தேசிங்கு ராஜா, ராணிபாய் நினைவிடத்தில் செய்தி மக்கள் தொடர்பு இயக்குனர் ஆய்வு