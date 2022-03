மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரத்தில் ரூ.45 கோடியில் புதிய பஸ்நிலையம் அமைக்கப்படும் என்று நகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + A decision has been taken at the municipal meeting to set up a new bus stand at Ramanathapuram at a cost of Rs 45 crore

