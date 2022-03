மாவட்ட செய்திகள்

திராவிட இயக்கங்களின் கொள்கைகளை வளர்ப்பதற்கு உறைவிடமாக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் விளங்கியது + "||" + Annamalai University served as the abode for the development of the principles of the Dravidian movements

திராவிட இயக்கங்களின் கொள்கைகளை வளர்ப்பதற்கு உறைவிடமாக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் விளங்கியது