மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் ஓவேலி சாலையில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் தடுப்புச்சுவர் கட்டும் பணி மும்முரம் + "||" + Construction of retaining wall at landslide sites on Cuddalore Oval Road is in full swing

கூடலூர் ஓவேலி சாலையில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் தடுப்புச்சுவர் கட்டும் பணி மும்முரம்