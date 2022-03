மாவட்ட செய்திகள்

தேனி வீரப்ப அய்யனார் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம் கொடிக்கம்பம் ஆடியதால் பரபரப்பு + "||" + At Theni Veerappa Ayyanar Temple Chithirai Festival flag hoisting Excitement as the flagpole was shaking

தேனி வீரப்ப அய்யனார் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம் கொடிக்கம்பம் ஆடியதால் பரபரப்பு