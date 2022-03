மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் 2-வது நாளாக வங்கி பணிகள் பாதிப்பு 95 சதவீதம் பஸ்கள் ஓடின + "||" + In Theni district Impact of banking operations on the 2nd day 95 percent of the buses ran

தேனி மாவட்டத்தில் 2-வது நாளாக வங்கி பணிகள் பாதிப்பு 95 சதவீதம் பஸ்கள் ஓடின