மாவட்ட செய்திகள்

நின்ற பஸ் மீது வேன் மோதல்; டிரைவர் பலி-பெண்கள் உள்பட 10 பேர் படுகாயம் + "||" + The driver was killed when the van collided with a parked bus

நின்ற பஸ் மீது வேன் மோதல்; டிரைவர் பலி-பெண்கள் உள்பட 10 பேர் படுகாயம்