செ புதூர் கிராமத்தில் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையம் புகழேந்தி எம் எல் ஏ திறந்து வைத்தார்

மாவட்ட செய்திகள்

செ புதூர் கிராமத்தில் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையம் புகழேந்தி எம் எல் ஏ திறந்து வைத்தார் + "||" + In the village of Che Pudur Government Paddy Procurement Station Pukhalendi MLA opened the function

