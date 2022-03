மாவட்ட செய்திகள்

2 வது நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டம்விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 70 சதவீத அரசு பஸ்கள் இயங்கினபல்வேறு இடங்களில் தொழிற்சங்கத்தினர் சாலை மறியல் + "||" + 2nd day strike In Villupuram district, 70 per cent government buses were running Union roadblocks in various places

