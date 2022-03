மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் திருவிழாக்களில் முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு தடை விதிப்பது தீண்டாமை + "||" + not allowing of muslim vendors in hindus festivals is intouchability

கோவில் திருவிழாக்களில் முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு தடை விதிப்பது தீண்டாமை