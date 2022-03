மாவட்ட செய்திகள்

வேளச்சேரியில் ரூ.5¾ கோடியில் மழைநீர் வடிகால் பணி முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு + "||" + Rs. 50 crore rainwater drainage project in Velachery inspected by First Minister MK Stalin

வேளச்சேரியில் ரூ.5¾ கோடியில் மழைநீர் வடிகால் பணி முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு