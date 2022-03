மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு வாக்கு எந்திரங்கள் மீதான சந்தேகத்தை சரிசெய்ய வேண்டும்; தேர்தல் ஆணையத்துக்கு குமாரசாமி கோரிக்கை + "||" + Suspicion on electronic voting machines should be rectified

மின்னணு வாக்கு எந்திரங்கள் மீதான சந்தேகத்தை சரிசெய்ய வேண்டும்; தேர்தல் ஆணையத்துக்கு குமாரசாமி கோரிக்கை