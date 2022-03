மாவட்ட செய்திகள்

சாலை பாதுகாப்பில் சிறந்த மாவட்டமாக தூத்துக்குடி தேர்வு; கலெக்டர் தகவல் + "||" + Thoothukudi selected as best district in road safety; Collector information

சாலை பாதுகாப்பில் சிறந்த மாவட்டமாக தூத்துக்குடி தேர்வு; கலெக்டர் தகவல்