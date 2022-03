மாவட்ட செய்திகள்

தேங்கி கிடக்கும் நெல் மூட்டைகளை சேமிப்பு கிடங்குகளுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் + "||" + Stagnant paddy bundles should be taken to storage depots

