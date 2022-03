மேல்மலையனூர் கோவிலில் அமாவாசை நாட்களின்போதுகுற்ற சம்பவங்களை தடுக்க கூடுதல் போலீசாரை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்கலெக்டர் மோகன் உத்தரவு

மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மலையனூர் கோவிலில் அமாவாசை நாட்களின்போதுகுற்ற சம்பவங்களை தடுக்க கூடுதல் போலீசாரை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்கலெக்டர் மோகன் உத்தரவு + "||" + During the new moon days at the Melmalayanur Temple Additional police should be deployed on security duty to prevent crime Order of Collector Mohan

