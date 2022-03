மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில்பா.ஜ.க. அலுவலகம் உரிய அனுமதி பெறாமல் கட்டப்படுவதாக நகராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீசு + "||" + BJP Municipal administration notice that the office is being built without proper permission

புதுக்கோட்டையில்பா.ஜ.க. அலுவலகம் உரிய அனுமதி பெறாமல் கட்டப்படுவதாக நகராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீசு