மாவட்ட செய்திகள்

தையல்காரரை அடித்து கொன்ற மனைவி, மகன் உள்பட 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + 3 sentenced to life imprisonment for killing tailor including wife and son

தையல்காரரை அடித்து கொன்ற மனைவி, மகன் உள்பட 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை