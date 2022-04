மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் பகுதியில் புதிய பாலங்கள் கட்ட ரூ.6 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + An allocation of Rs. 6 crore to build new bridges

குடியாத்தம் பகுதியில் புதிய பாலங்கள் கட்ட ரூ.6 கோடி ஒதுக்கீடு