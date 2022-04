மாவட்ட செய்திகள்

திருநங்கைகளுக்கு சம உரிமை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் தகவல் + "||" + Steps will be taken to ensure equal rights for transgender people

