மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் தவிர்க்க முடியாதது ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி தலைவராக விருப்பமில்லை- சரத்பவார் பேட்டி + "||" + He does not want to be the leader of the UPA

காங்கிரஸ் தவிர்க்க முடியாதது ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி தலைவராக விருப்பமில்லை- சரத்பவார் பேட்டி