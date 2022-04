மாவட்ட செய்திகள்

சுட்டெரிக்குது வெயில்கறம்பக்குடி பகுதியில் ஏரி, குளங்கள் வறண்டனதண்ணீர் இன்றி கால்நடைகள் தவிப்பு + "||" + The lake and ponds in the Karambakudy area have dried up

