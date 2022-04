தேசிய செய்திகள்

லஷ்கர் இ தொய்பா பயங்கரவாதிகளின் கூட்டாளிகள் 5 பேர் கைது + "||" + Two Lashkar-e-Taiba modules busted, 5 militant associates arrested in Jammu and Kashmir’s Bandipora district

லஷ்கர் இ தொய்பா பயங்கரவாதிகளின் கூட்டாளிகள் 5 பேர் கைது