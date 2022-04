மாவட்ட செய்திகள்

மோசடியாக பணம் எடுத்தால் உடனடியாக 1930 எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தல் + "||" + Fraudulent withdrawals should be reported to the 1930 number immediately

மோசடியாக பணம் எடுத்தால் உடனடியாக 1930 எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தல்