மாவட்ட செய்திகள்

அரிசி கடத்தலுக்கு துணையாக இருந்த ரேஷன் கடை விற்பனையாளர் பணி இடைநீக்கம் + "||" + Was an accomplice to the smuggling of rice Ration shop salesman suspended

அரிசி கடத்தலுக்கு துணையாக இருந்த ரேஷன் கடை விற்பனையாளர் பணி இடைநீக்கம்