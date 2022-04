மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணின் திருமணத்திற்காக திருவிழாவை முன்கூட்டியே நடத்திய கிராம மக்கள் + "||" + The villagers held the festival in advance for the girl’s wedding

பெண்ணின் திருமணத்திற்காக திருவிழாவை முன்கூட்டியே நடத்திய கிராம மக்கள்