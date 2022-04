மாவட்ட செய்திகள்

மங்களூர் ஒன்றியத்தில்வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை கூடுதல் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + In the Union of Mangalore Additional collector review of development projects

மங்களூர் ஒன்றியத்தில்வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை கூடுதல் கலெக்டர் ஆய்வு