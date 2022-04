மாவட்ட செய்திகள்

விராலிமலையில் தென்னங்கீற்றில் தேசிய தலைவர்களின் உருவங்களை வடிவமைத்த இளைஞர்கள் + "||" + Young people designing portraits of national leaders in the South

விராலிமலையில் தென்னங்கீற்றில் தேசிய தலைவர்களின் உருவங்களை வடிவமைத்த இளைஞர்கள்