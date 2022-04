மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கணவர் மீது தாக்குதல் + "||" + Attack on the husband of the panchayat leader

ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கணவர் மீது தாக்குதல்