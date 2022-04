மாவட்ட செய்திகள்

“நெருக்கடியான நேரங்களில் மக்களை காப்பாற்றும் பொறுப்பு கோர்ட்டுக்கு உள்ளது”-நீதிபதிகள் கருத்து + "||" + "Court has a responsibility to protect people in times of crisis"

“நெருக்கடியான நேரங்களில் மக்களை காப்பாற்றும் பொறுப்பு கோர்ட்டுக்கு உள்ளது”-நீதிபதிகள் கருத்து