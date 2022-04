மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் பொது நுழைவுத் தேர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் - பிரதமருக்கு முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + First entrance examination for Central universities should be withdrawn - First Minister MK Stalin's letter to the Prime Minister

மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் பொது நுழைவுத் தேர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் - பிரதமருக்கு முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்