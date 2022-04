மாவட்ட செய்திகள்

தேக்கு மரத்தை வெட்டியவருக்கு ரூ.2 லட்சம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 2 lakh has been imposed on a person who cut down a teak tree

