மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணி நகராட்சி சார்பில் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கும் மையம் அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Public protest against the setting up of a garbage sorting center on behalf of the Trivandrum Municipality

திருத்தணி நகராட்சி சார்பில் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கும் மையம் அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு