மாவட்ட செய்திகள்

அலுவல் சார்ந்த பணியில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் முதலிடம். முதன்மை கல்வி அலுவலருக்கு கலெக்டர் பாராட்டு + "||" + Tirupati district is number one in office related work

அலுவல் சார்ந்த பணியில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் முதலிடம். முதன்மை கல்வி அலுவலருக்கு கலெக்டர் பாராட்டு