மாவட்ட செய்திகள்

ஹலால் இறைச்சி சாப்பிட கூடாது என அரசு உத்தரவிடவில்லை - மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் பேட்டி + "||" + The government has not ordered that halal meat should not be eaten

ஹலால் இறைச்சி சாப்பிட கூடாது என அரசு உத்தரவிடவில்லை - மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் பேட்டி