மாவட்ட செய்திகள்

பாதைக்கான நிலத்தை வகை மாற்றிய வழக்கில் மதுரை கலெக்டர் நேரில் ஆஜர் + "||" + Changing the type of land for the path In the case, the Madurai Collector appeared in person

பாதைக்கான நிலத்தை வகை மாற்றிய வழக்கில் மதுரை கலெக்டர் நேரில் ஆஜர்